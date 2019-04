Euroopa autorämps veereb Eestisse

Ütlete, et Eesti on Euroopa autoturu prügikast. Kuidas?

Prügikast on see, kuhu visatakse rämps.

Asi pole isegi mitte autode vanuses. Auto võib olla vana ja seejuures väga hea. Asi on selles, et Euroopa Liidust rändavad meile heade autode vahel tihti sõidukid, mis on vanametalli kokkuostjale vaid grammikese võlgu. Need masinad vuntsitakse natuke ilusamaks, keeratakse maha läbisõidunäidik, peidetakse avariijäljed, pannakse hinda juurde ja lähebki uuesti kaubaks.