Vaba Akadeemia loeng. Hardo Pajula: üleilmastumisprotsessile on antud tagasikäik

1944. avaldas Ungari päritoluga Ameerika majandusteadlane Karl Polanyi raamatu, mida peetakse üldiselt üheks möödunud sajandi kõige silmapaistvamaks panuseks poliitilisse ökonoomiasse. Nüüd, kus üleilmastumisprotsessile tundub olevat tagasikäik antud, on Polanyi «Suur transformatsioon» taas väga päevakajaliseks muutunud.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.