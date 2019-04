Ratas: riik peab tuuleparkide arendajatega enam koostööd tegema

«Ma arvan, et riigi julgeoleku tagamine on kõikide ametkondade ühine pingutus ja ülesanne. (...) Kui soovitakse selliseid tuuleparke rajada, siis mitte alati, aga mõnikord võib olla lahendus teatud lisainvesteeringu tegemine erasektori poolt. See, kas erasektor on selleks valmis või mitte on loomulikult iseküsimus,» rääkis peaminister valitsuse pressikonverentsil.