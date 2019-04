Eesti populaarseim väikesadam Naissaarel avab 1. mail uue reisilaevakai

Populaarseimat sadamat laiendatakse ja süvendatakse

Naissaare suure populaarsuse peamine põhjus on soodne asukoht vaid lühikese paadisõidu kaugusel Tallinnast. Saarel on arvestatav püsielanikkond ning külastajaid meelitavad saarele ka hästi korraldatud turismiteenused ning Nargenfestivali sündmused.

Järjest kasvava laeva- ja paadiliikluse ohutuse tagamiseks alustas Naissaare sadamat haldav AS Saarte Liinid eelmisel aastal mahukate ümberehitustöödega. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse sadama reisilaevakaid ja lisatakse ujuvkaisid. Süvendatud on akvatoorium ja sissesõidutee. Sadam sai ka uue tetrapodidest lainemurdja, mis pidurdab tormilainete jõudu enne sadamasse jõudmist ning takistab sissesõidutee setetega täitumist.

Naissaare sadama kapten Jaanus Jürivete ütles, et sadama rekonstrueerimine edeneb plaanitud ajakava järgi ning sadam on reisilaevade Katharina ja Monica vastuvõtuks peagi valmis. «Olen just sadamas ehitustöid üle vaatamas. 1. mail avame ühe uue kai ning laevad võivad silduda,» kinnitas Jürivete täna.