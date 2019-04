Nafta hind lõi viimase poole aasta rekordi

Kauplejate sõnul kallines Brenti toornafta seetõttu, et Vene naftaeksport Poola ja Saksamaale on kvaliteedinõuete tõttu määramata ajaks peatatud.

Washington teatas sel nädalal, et lõpetab kõik Iraani sanktsioonierandid ja nõuab alates maikuust viielt riigilt lõpetada naftaimport islamivabariigist. Teiste hulgas on liitlased Jaapan, Lõuna-Korea ja Türgi, samuti India ja Hiina.

Põhjamere Brent toornafta hind on jaanuariga võrreldes tõusnud 40 protsenti.

Venemaa on Iraani sanktsioonide karmistamist nimetanud vastutustundetuks. «Selline asjade käik ei tule ameeriklastele rahvusvaheliselt kuidagi kasuks. Ülejäänud maailm saab väga hästi aru, et Washingtoni poliitika muutub aina agressiivsemaks ja vastutustundetumaks.»

Hiina hoiatas juba varem päeval, et USA otsus kehtestada Iraani naftat ostvatele riikidele sanktsioonid süvendab segadust Lähis-Idas ja rahvusvahelisel energiaturul.

«Hiina on kindlalt vastu USA ühepoolsete sanktsioonide jõustamisele ja niinimetatud piiriülese haardega jurisdiktsioonile,» teatas välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang regulaarsel pressibriifingul.

Türgi hoiatas teisipäeval samuti, et kui USA ei pikenda järgmisel kuul sanktsioonierandit Iraani nafta importijatele, kahjustab see mitut riiki.

«Nüüd ütleb USA, et see erand tühistatakse. See mõjutab tõsiselt kõiki riike,» lausus Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu pressikonverentsil oma Belgia ametivennaga.