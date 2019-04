Swedbank teenis ainuüksi kolme kuuga pea 50 miljonit kasumit

Kasum kasvas hoolimata sellest, et Eesti suurim pank on tänavu maadelnud tõsiste rahapesukahtlustustega. Hiljuti lahkus seetõttu isegi panga Rootsi emafirma juht Brigitte Bonnesen.

«Hoolimata veebruaris alanud kõrgest meediatähelepanust seoses minevikus aset leidnud klientide maksetega, mille osas on tekkinud rahapesukahtlus, on jätkunud meie tavapärane töö – anname oma panuse Eesti majanduse arengusse finantseerides ettevõtteid, väljastame laene ja liisinguid, pakume oma klientidele igapäevaseid pangateenuseid. See kajastub ka meie heades tulemustes. Oleme ka kliente juurde saanud, esimeses kvartalis avati ligi 7000 uut kontot eraisikutele ja ettevõtetele,» ütles Swedbank Eesti juht Robert Kitt.