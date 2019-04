Tere ja Farmi piimatööstusele leiti Saaremaalt uus juht

«Ülo Kivine on pikaaegse piimatööstuse kogemusega tunnustatud tippjuht, kes peale 4 aastat Saaremaa Piimatööstuse juhina soovis koju, see tähendab mandrile tagasi tulla,» rääkis Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp. Nimelt töötas Kivine enne Saaremaale tööle asumist aastaid Teres, viimati juhatuse esimehe asetäitjana.

Ülo Kivine ütles ise, et Tere ja Farmi piimatööstused on mõlemad pika ajalooga ning tugevad piimaettevõtted, millel on mitmekesine ja üksteist rikastav tooteportfell. «Tere on mulle varasemast ajast tuttav, Farmi ja Maag Grupp tervikuna on uus kogemus ja väljakutse. Eesti piimatööstuse potentsiaal on võimas, kuid selle realiseerimine eeldab töökust, nutikust ja õnne. Loodan, et Terel ja Farmil on tänu innukale kollektiivile kõike kolme.»