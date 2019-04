Vana kooli taksondus ei sure veel välja

Aastakümneid taksoäris tegutsenud Saar tunnistas, et kuigi praegu domineerivad sõiduvahendajad Bolt ja Yandex, võib julgelt öelda, et ennustus traditsioonilise taksonduse väljasuremisest on osutunud ennatlikuks.

Eestis tegutsev platvormitaksondus rõhub tema sõnul jätkuvalt soodsale hinnale. Kuna Bolt on saanud omale globaalse haardega väärilise vastase Yandexi takso näol, jätkuvad klientide jaoks kahtlemata head ajad ning taksosõit on odav, aga Mati Saare hinnangul ei kesta see igavesti. Ta tõdes, et traditsioonilist taksoteenust pakkuvate firmade hulk on drastiliselt vähenenud, kuid tugevamad ja tuntumad tegutsevad endiselt.

«Platvormitaksondus ei suuda täita kogu turunõudluse segmenti, märgatavalt suureneb või pöördub tagasi oma endiste tellimisharjumuste juurde osa kohalikust klientuurist, kuna hindab eelkõige kvaliteeti, turvalisust ning stabiilset hinda, mida platvormitaksondus ei suuda alati pakkuda,» rääkis Saar. Pealegi on Tallinna lennujaamale ning Tallinna sadamale oluline, et terminalide ees on toimiv taksoteenus, samal arvamusel on ka suuremad hotellid.

«Kuna Uber on mingil põhjusel Eesti turu vastu huvi kaotanud, aga Bolti ja Yandexi tuntus on Euroopa riikides väga piiratud, ei ole võimalik kogu välisturistide taksonõudlust üles ehitada Bolti või Yandexi võimalustele,» rääkis Saar.

Jutu kinnituseks andis Tulika Takso üleeile teada, et nad vahetavad kahe järgmise aasta jooksul välja kõik 300 autot eesmärgiga minna järk-järgult üle alternatiivkütustel sõitvatele autodele. Investeeringu suuruseks on üle kolme miljoni euro.

«Tulika Takso eesmärk on olla 2020. aasta lõpuks esimene Eesti taksoettevõte, mille autoparki kuuluvad ainult hübriidid ja autokütusena gaasi kasutatavad sõidukid,» ütles Saar.