Mullu raiuti Eestis rekordiliselt metsa

«Eesti metsade raiumine on pretsedenditult intensiivne - purustati uued raiemahtude rekordid ja kunagi varem ei ole Eestis ühe aasta jooksul nii palju metsa raiutud. Kindlasti teeb selline rekordipurustamine meid murelikuks, sest see intensiivus on kahtlematult üks võtmeküsimusi, kui me räägime Eesti looduse mitmekesisuse hoidmisest,» kommenteeris ELF-i juhatuse aseesimees Siim Kuresoo.