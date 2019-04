Aasta ettevõtte juht: et me isegi ei teadnud Airbusi hankest, on juba kriminaalne

Kommertslennukite täishooldusega tegeleva, 2017. aasta ettevõtteks valitud Magnetic MRO tegevjuhi Risto Mäeotsa sõnul on klastrit vaja ainuüksi selleks, et lennundusäri jätkusuutlikkus oleks Eestis pikaajaline.

Mäeots tõi välja, et suurte välishangete puhul mängib riigipoolne tugi suurt rolli ja seni on mitmeid väärtuslikke investeeringuid selle puudumise tõttu käest lastud.

«Hiljuti oli üks suur hange, millega Airbusi tehas otsis kohta, kus hakata tootma komposiitdetaile. Tulemuseks otsustati tootmine viia Taani. See oli suur hange ja Eestist keegi isegi ei osalenud. Hankes osalemine ja kaotamine on mõistetav. Aga see, et me isegi ei teadnud selle hanke toimumisest, on juba kriminaalne,» ütles ta.

«Lennundus on tõusev majandusharu: see on palju rohkem kui lihtsalt otseühendused ja reisijatevedu. Loome koostöös riigiga Eestile lennundusstrateegia. Samuti viime Eesti Euroopa lennundusklastrite kaardile,» märkis klastri juht Kristo Reinsalu.

«Klaster ühendab lennunduse väärtusahelas tegutsevad ettevõtted alates lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordi ning turismivaldkonnas. Praegu annab lennundus 3 protsenti Eesti SKT-st, mis on kahekordne Eesti metsanduses loodud lisandväärtus. Klaster aitab tõsta lennunduse panuse vähemalt 5 protsendini SKT-st,» rääkis Reinsalu.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe märkis, et lisaks Eesti kui lennundusriigi turundustööle võiks klaster aidata partnereid ka nende kasvuambitsioonide toetamise läbi ning tõi näiteks lennujaama taristu laiendamise plaani. «Me usume, et Eestil on lennundusturul suur potentsiaal kaasa rääkida, ja need arendusplaanid, mis oleme lennujaamas teinud, on väga selgelt seotud selle valdkonna kasvuga.»

Klaster loodab läbi koostöö ühendada lennunduses tegevaid Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, rääkida kaasa riikliku lennundusstrateegia loomises ja suurendada Eesti kui lennundusriigi atraktiivsust välisinvestorite silmis, seisab pressiteates.

Eesti Lennundusklaster ühendab lennunduse väärtusahelaga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.