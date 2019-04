Ragn-Sells ja Eesti Energia hakkavad nuputama põlevkivituha väärindamist

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals rääkis, et seni on põlevkivi lendtuhka kasutatud aastakümneid põllumajanduses happeliste muldade neutraliseerijana. «Kuna tuhk sisaldab ka erinevaid taimede kasvuks vajalikke keemilisi elemente, siis on see kasutusel ka väetisena. Samuti on tuhk kasutusel ehitusmaterjalide tööstuses toorainena – sisuliselt on tegemist madalasordilise tsemendiga. Häid tulemusi on andnud tuha kasutamine ka teedeehituses,» märkis Vals.