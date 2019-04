Elektritootmise madalseis toob kaasa koondamisi

«Üks on see, et süsihappegaasi kvoodi hind on tugevasti tõusnud. Täna ta on kuskil 27 eurot tonn, aasta tagasi oli ta poole odavam ja see mõjutab põlevkivielektri tootmist negatiivselt,» rääkis Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.