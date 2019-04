Prokuratuur välistas Tallinna Sadama kriminaalasja aegumise

«Prokuratuur teeb kõik endast oleneva selleks, et Tallinna Sadama kriminaalasi jõuaks kohtus tulemusliku lõpuni ning sellega välistame artiklis mainitud võimaluse, et menetlus lõpetatakse menetlustähtaja ületamise tõttu,» teatas prokuratuur Facebooki vahendusel.

Prokuratuur saatis Tallinna Sadama kriminaalasja kohtusse 2017. aasta septembris. «Teeme omalt poolt kõik, et õiguse mõistmine oleks võimalike takistusteta ja usume, et sama soovivad ka teised menetluse osapooled,» lisas prokuratuur.

Harju maakohus pani veebruarikuisel korraldaval istungil paika, et Tallinna Sadama kriminaalasja kohtuprotsess algab 7. mail.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.