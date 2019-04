GRAAFIK: pankade puhaskasum vähenes Danske lahkumise tõttu poole võrra

Eluasemelaenude jääk kasvas märtsis aasta võrdluses 7 protsenti. Uute eluasemelaenude maht küll kasvas, kuid peamiselt seetõttu, et keskmine laenusumma suurenes. Arvuliselt on uusi laene võetud viimasel ajal vähem kui aasta tagasi. Ka eluasemeturu aktiivsus on mõnevõrra vähenenud. Autoliisingute ning majapidamiste muude laenude ja liisingute kasv on samuti aeglustunud, kuigi autoliisingute maht kasvab endiselt küllaltki kiiresti.