Luminor: Eesti tööstuse seis lubab palgakasvu jätkumist

«Seejuures Saksamaal on paljuski autoturuga seonduvalt langus küündinud koguni -2,4 protsendini aastases võrdluses ning teises kvartalis on oodata märke stabiliseerumisest, kuivõrd mõned ajutised kasvupidurid taanduvad järk-järgult,» märkis Palm.

Eelneva valguses on Palmi kinnitusel Eesti tööstuse mahud viimastel kuudel jätkuvalt kasvanud euroala keskmisest selgelt kiiremas 4-protsendilises aastakasvu tempos. Samas ka Eesti ettevõtete kindlustunne on väliskeskkonna riskide taustal ootuspäraselt kahanenud ja samuti on mõõdukamad ka ootused eksporditellimustele ning tööjõule.