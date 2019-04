Riskikapitalistist miljardär kaotas investeeringutega Bitcoini 150 miljonit dollarit

Täpselt pole teada, kui suurelt Son krüptorahasse panustas, aga on teada, et ta ostis seda 2017. aasta lõpus mil Bitcoini hind oli tipus ja maksis peaaegu 20 000 dollarit ning müüs 2018. aasta alguses, aga alles pärast seda, kui hind oli juba ära kukkunud.

Masayoshi Son on tuntud eelkõige selle poolest, et asutas maailma suurima riskikapitalifondi Vision Fund Investments mahuga 100 miljardit dollarit. Fond paistab silma kiirete ja riskantsete investeerimisotsustega, mis reeglina on seni ära tasunud. Näiteks tegi ta otsuse investeerida Alibabasse kui oli rääkinud selle asutaja Jack Ma-ga viis minutit.