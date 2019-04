Riik ei taha Merkole raha maksta ja jätkab ilmselt kohtuteed

AS Merko omandas vaidlusalused kinnistud 2002. aastal ning alustas ettevalmistusi sinna Lahekalda elamurajooni arendamiseks lähtudes 1998. aastal kehtinud detailplaneeringust.

Looduskaitseseadus nägi küll ette selliste kinnistute riigi poolt omandamise ning riik ja AS Merko pidasid omandamise hinna osas ka läbirääkimisi ning kokkuleppe saavutamisele oldi 2014. aasta sügisel väga lähedal, ent siis leidis keskkonnaminister, et Merko kinnistud siiski haruldaste taimede kaitseks püsielupaiga piiridesse kuuluma ei pea. Seetõttu kinnistute kasutamisele kehtinud looduskaitselised piirangud lõpetati.

AS Merko taotles halduskohtule esitatud kaebuses kahju hüvitamist mitmel eri alusel, soovides esimese võimalusena umbes 1,8 miljoni euro suurust hüvitust arendustegevuse seiskumise tõttu saamata jäänud tulu eest. Kohus saamata jäänud tulu hüvitamise nõuet ei rahuldanud, vaid piirdus eelnimetatud hüvitise välja mõistmisega.

Kohus leidis muuhulgas, et 1998. aasta detailplaneeringus kavandatud arenduse ellu viimine ja loodetud kasumi teenimine enne nii-öelda kinnisvarabuumi lõppu ei näi tagasivaates realistlik. Eriti pidades silmas, et Tallinna linna asutused olid juba 2005. aastal seisukohal, et 1998. aasta detailplaneeringu realiseerimine nõudnuks täiendavaid uuringuid ning uue planeerimismenetluse läbi viimist.