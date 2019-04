Riik lubab vajadusel Sõnajalgade Aidu tuulepargi tuulikud ise lammutada

Keeld ajas Sõnajalad marru, sest parasjagu olid käsil montaažitööd, mille peatamine tooks Oleg Sõnajala sõnul kaasa hiiglasliku rahalise kulu ja tekitaks ohtliku olukorra. «Minu hinnangul on tekkinud ohuolukord sedavõrd kriitiline, et soovitan PPA töötajatel ohutuse kaalutlustel igaks juhuks hoiduda tuulikust vähemalt 300–400 meetri kaugusele,» ütles ta.

TTJA on uue viibimiskeeluga öelnud, et edasi ehitada ei tohi, kuid arendajal on lubatud teha ära hädavajalikud tegevused, mis on seotud ohutuse tagamisega. «Täna on selgelt arendajale öeldud, et nad peavad tagama territooriumil ohutuse, kuid tuulikule labasid nad külge monteerida ei tohi,» ütles TTJA kommunikatsioonijuht Anne-Mai Helemäe.