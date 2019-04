Võlgnikud puupaljaks arestinud kohtutäitur tõmmati liistule

Justiitsministeerium viis kohtutäituri büroos läbi erakorralise kontrolli, mille käigus uuriti võlgnike varade arestimisel koostatud dokumente. Selgus, et 30-st toimikust 24 korral oli arestimise aktis märgitud, et pank võib kinni pidada kogu võlgniku pangakontol oleva raha,

«Seaduse kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust,» sõnas Saar oma kirjas. Nimelt tuleks võlgniku vara arestides jätta pangakontole vähemalt miinimumpalga ulatuses raha, mis jääks võlgnikule elamiskuludeks. 2019. aastal on miinimumpalk 540 eurot.

«Justiitsministeerium on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojale edastatud märgukirjas selgitanud, et edaspidi peab igal juhul võlgnikule olema tagatud rahaliste vahendite kasutamine talle seadusega ettenähtud mittearestitava miinimumi alammäära ulatuses, sõltumata sissetuleku olemasolust või selle liigist. Samuti tuleb kohe arestimisaktis ära märkida need sissetulekud, mis ei kuulu arestimisele seaduse kohaselt. Tegemist on selgete ja üheselt mõistetavate käitumisjuhistega kohtutäiturile,» ütles Saar oma kirjas.

Kolsar: see on ametniku lohakus

Aive Kolsar ei tahtnud Postimehele sisulisi kommentaare anda. Ta ütles, et talle ministeeriumilt saadetud käskkiri on mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks. See, et kiri avalik on, pidas ta mõne ametniku lohakuseks.