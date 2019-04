Disney lapselaps nimetas ettevõtte juhi töötasu jaburaks

Filantroop ja filmitegija rääkis reedel ajakirja Fast Company korraldatud ebavõrdse sissetulekut käsitleval üritusel, et Disney kasum on nii suur, et pole mitte mingit vabandust mitte tõsta kõige madalama palgaga töötajatele märkimisväärset palgatõusu või ühekordset boonust.