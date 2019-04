SEB: eluasemeturu kasvuperiood on möödas

SEB juhatuse liige Ainar Leppänen ütles, et kinnisvaraturu ja ühtlasi kodulaenuportfelli kasv on viimastel aastatel olnud märkimisväärne, kuid see on tasakaalustatum ja majanduslikult põhjendatum kui enne eelmist majanduskriisi. «Hetkel on inimeste kindlustunne nagu ka peamised makromajanduslikud näitajad head, aga majanduskasvu kiiruse kahanemise taustal näeme, et kodulaenuturu kasv on normaliseerumas. Näiteks selle aasta esimeses kvartalis väljastasime 6% vähem eluasemelaene kui eelmisel aastal samal ajal, veidi vähenes ka keskmine laenusumma.»