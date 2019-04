Aidu tuulepargis kisub tormiks

Segadus Aidu tuulepargi ümber on kestnud juba aastaid ning käinud läbi kolmest kohtuastmest. Vaidluse üks pool on tuulepargi ehitaja Eleon Green OÜ omanikud Andres ja Oleg Sõnajalg, teine pool tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning kaitseministeerium. Kui seni on vaidlused olnud juriidilised, siis eelmisel reedel kehtestas politsei- ja piirivalveamet (PPA) Aidu tuuleparki sisenemise keelu, mis kehtis eilseni. Nüüd taotleb TTJA viibimiskeelu pikendamist.