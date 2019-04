Riik tahab, et politsei jätkaks Sõnajalgade tuulepargis patrullimist

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tahavad, et politseipatrull viibiks objektil nii kaua, kuni asjaolud on selged. Mida see täpsemalt tähendab ja kui kaua see aega võib võtta, pole teada.

Aprilli keskel tegi TTJA ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja.

Ettekirjutuse tegemise ajaks oli Aidu tuulepargis püstitatud üks tuulik ning arendajal oli plaanis veel ühe tuuliku püstitamine. Kokku on Sõnajalgadel plaanis tulevikus tuuleparki püstitada 30 tuulikut.

TTJA on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Kuivõrd ehitustegevus jätkus pärast ettekirjutuse tegemist, tegi TTJA 17. aprillil sunniraha hoiatuse. Vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkus ehitustegevus. TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning 19. aprillil fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse edasisel jätkumisel oleks olnud pöördumatud kahjud.

Sellest tulevalt tegi TTJA politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu. 22. aprillil taotles TTJA tuulepargis viibimiskeelu pikendamist. Viibimise keeld tähendab, et edasi ehitada ei tohi, kuid arendajal on lubatud teostada hädavajalikud tegevused, mis on seotud ohutuse tagamisega.

Täna on selgelt arendajale öeldud, et nad peavad tagama territooriumil ohutuse, kuid tuulikule labasid nad ei tohi külge monteerida.

TTJA poolt läbi viidud paikvaatlus ning arendaja poolt esitatud info kohaselt ületavad tuulikud lubatud kõrguspiirangu. Selle tulemusel võib tuulepargi taha tekkida nn varjuala ning tuulepark võib põhjustada häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol.