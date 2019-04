Kuhu on LHV Kasvukontoga investeeritud I kvartalis 2019?

Endiselt on olemasolevatest positsioonidest enim investeeritud kõige madalama haldustasuga USA 500 suurimat ettevõtet katvasse fondi SXR8, kuhu on paigutatud 27% olemasolevast rahast. Kuigi varasemalt on fondi osakaal kerkinud 37%-le, siis uute fondide lisandumisega on investorid oma portfelli laiemalt hajutama hakanud. Jätkuvalt püsib teisel kohal tehnoloogiasektorit kattev EXXT, kus on ligi 11% kogu investeeringutest. Kolmandal kohal on ligi 10%-ga Euroopa 600 suurimat ettevõtet järgiv indeksfond EXSA. Arenenud riikide ettevõtteid sisaldavas fondis XDWD on ligi 7% positsioonidest ning eurotsooni dividendimaksjates 5%.

Vaadates investorite uue raha eelistusi, siis on eelneva kvartaliga näha, et investorid eelistavad järjest enam enda portfelli erinevate fondide vahel hajutada ning keskmiselt on ühe investori portfellis 3,45 fondi (2018. IV kvartal 3,29 fondi). Endiselt suunatakse enim uuest rahast S&P 500 indeksit järgivasse fondi SXR8, kuhu läheb ligi 17,9% rahast. Tehnoloogiasektorit järgivasse fondi EXXT läheb 9,2% ning Euroopa 600 suurimat ettevõtet järgivasse EXSA-sse ligi 8,9% uuest rahast. Jätkuvalt on populaarsed ka dividendiaristokraadid – SPYW saab 7,2% rahast ning SPYD 5,9%. Hea on näha, et esmakordselt on esikümnesse tõusnud robootika- ja automaatikasektorit järgiv 2B76 fond, kuhu läheb 3,1% rahast ning mis oli esimeses kvartalis ka üks kõige parema tootlusega fonde.

Tootlusest rääkides ei olnud kolme kuu jooksul fondi, kes oleks investoritele negatiivset tootlust pakkunud. Tervenisti 27 fondi 39-st suutis pakkuda kõrgemat tootlust kui 10% ning neli neist isegi üle 20% tootlust. Kõige edukamaks osutus Hiina ettevõtteid järgiv XCHA, mis tõusis 35,94%. Hästi läks ka tehnoloogiasektoriga seotud fondidel – automaatika- ja robootikasektorit järgiv 2B76 tõusis 22,76%, küberturvalisuse fond ISPY 22,40% ning üks investorite lemmikuid EXXT 18,93%. Nende vahele mahtus ka puhta energia tootmise indeksfond IQQH. Investorite kõige populaarsem indeksfond SXR8 kasvas 15,60%. Kõige madalama tootlusega pidi leppima aktiivselt juhitud LHV Pärsia lahe fond +3,13%, Ida-Euroopa ettevõtteid sisaldav L8I2 3,54%-ga ja võlakirjafondid IBCQ ja IBCD vastavalt 4,21% ja 7,99%.

LHV Kasvukonto on üks vanimaid LHV Panga investeerimistooteid, mis loodi 2001. aastal. LHV Kasvukonto vahendusel saavad investorid valida enda portfelli kuni kuus indeksfondi ning määrata nendesse investeerimise osakaalud. Juhul kui kolmapäeva õhtul on kontol vähemalt 1 euro, investeeritakse see vastavalt nendele valikutele. Portfellide arv kliendi kohta ei ole piiratud. Rohkem infot LHV Kasvukonto kohta leiab siit.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.