Vihje võib olla, uurimistöö peab olema

Üks levinumaid vigasid, mida väikeinvestorid teevad, on kiirustamine. Vanasõna ütleb küll, et tark ei torma, kuid päriselus seda alati järgida ei suudeta. Stsenaarium on sageli järgmine: te viibite meeldivas õhkkonnas, käes veini- või õlleklaas, tunnete end hästi ja ajate juttu vana tuttavaga. Jutt läheb investeerimisele ning teie tuttav, kuuldes teist kui väikeinvestorist, mainib mõnda uut ja huvitavat või ka juba väärikat ja tuntud firmat, kuhu teie peaksite kindlasti suure summa sisse panema. Sel firmal on kas väga lahedad tooted, nende aktsiahind viimasel ajal ainult tõuseb, neil oli just vägev reklaamikampaania või on firma omanikud-tegijad lihtsalt väga toredad inimesed, võib-olla koguni teie tuttava tuttavad. Sellises olukorras võib väikeinvestor, eriti kui ta on alles algaja, langeda oma emotsioonide kütkesse ning unustada kõik, mida ta viimasest (halvast) investeerimiskogemusest õppis.

Meie kõigi ööpäevas on vaid 24 tundi ja väikeinvestoril on tavaliselt ka palju muud teha peale oma investeeringute eest hoolitsemise. Algajal investoril ei pruugi ka veel olla oskusi korraliku uurimistöö tegemiseks, et langetada läbimõeldud otsuseid. Ning isegi kui info käes, siis mis näitajaid peaks üldse ettevõtete puhul vaatama? Näiteks Eesti väikeinvestor Elmo Somelar on nimetanud suurimaks veaks investeerimisel just otsuste langetamist kiirustades ja vähese teabe pinnalt. Seega tasub iga „kuldaväärt“ vihjet kuuldes mõelda järgmistele küsimustele ja leida neile vastused.

Alustada tuleks uurimistööst

Enne igasuguse otsuse langetamist esitage endale üks lihtne küsimus – mida te sellest ettevõttest õieti teate? Teie tuttav kokteilipeolt võis teile pakkuda kiire ülevaate, kuid kas ta ikka mainis, millega see firma üldse raha teenib? Kui olete saanud uue vihje, tehke endale esmalt põhjalikult selgeks, mis sorti tooteid ja/või teenuseid ettevõte pakub. Uurige, kas tegu on täiesti uue, alustava ettevõttega või on neil üht-teist juba ette näidata. Tehke endale selgeks, kes on firma omanikud või juhtkonna liikmed ning see, kuidas neil on varasemates ettevõtmistes läinud. Selgitage välja, kas ettevõte on hiljuti saanud mõne suure investeeringu või peaks see peatselt teoks saama. Katsuge kätte saada teid huvitava firma mõned põhinäitajad: möödunud aasta/kvartali käive, EBITDA või ärikasum, puhaskasum või -kahjum, kasum aktsia kohta (EPS), omakapitali tootlus (ROE). Uurige järele, kas firma ekspordib oma tooteid/teenuseid ja millistele turgudele. Tasub ka mõelda, kas teid huvitaval ettevõttel võib olla konkurentide ees mõni oluline eelis nagu näiteks bränd, ärimudel või patent.