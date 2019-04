Märtsis eelistasid LHV kliendid Nvidia aktsiat

NVIDIA

LHV klientide seas stabiilselt populaarne olnud Nvidia NVDA hõivas märtsis enimkaubeldud aktsia tiitli. Nvidia on hästi tuntud kõigile arvutimänguritele, sest ettevõte tegeleb graafikaprotsessorite (GPU) tootmisega nii arvutitele kui ka autotööstusele. Ettevõtte tuntuim GPU GeForce konkureerib otseselt Advanced Micro Devices’i AMD sarnase tootega Radeon. Graafikaprotsessorite turul sisuliselt vaid kaks tegutsejat ongi, kuid Nvidia käes on viimase seisuga neli viiendikku turust. Lisaks toodab Nvidia veel süsteemikiipe ning on keskendunud ka tehisintelligentsile.

Märtsikuu oli NVDA jaoks suure tõusu kuu: väärtpaberi väärtus kasvas kuuga +14,8%. Suurem osa tõusust tuli pärast 11. märtsi, mil ettevõte teatas, et ostab USA-Iisraeli kiibitootja Mellanox Technologies 6,9 miljardi dollari eest. Tehing peaks kaasa aitama Nvidia andmekeskuste segmendi tugevdamisele. Tehing ootab nüüd veel regulaatorite heakskiitu (muuhulgas ka Hiinast, kuna mõlema firma müügitulust tuleb ligi veerand just sealt), mida Nvidia loodab enne selle aasta lõppu, kuid analüütikute hinnangul on põhjust olla selle osas ettevaatlik.

Kuu lõpus toimus Nvidia investorite päev, mis saatis aktsiahinna tõusule. Kohtumise järel paistis analüütikute konsensus olevat Nvidia kasvuvõimaluste suhtes positiivne – seda eriti mängude segmendis –, kuid samas toodi välja, et NVDA aktsia naasmine eelmise aasta hinnatasemeteni (hinnatipp mullu oktoobris 289,36 dollarit) võtab veel tükk maad aega.

Allikas: Yahoo Finance. Tutvu NVDA viimase viie aasta tootlusega siin.

Tesla

Elektriautode tootja Tesla TSLA jaoks oli märts languskuu: aktsia kaotas oma väärtusest kuuga -5,1%. Kuu jooksul oli langus vahepeal veelgi sügavam (25. märtsiks -11,7%). Tesla puhul on ilmselt tegemist maailma ühe enamkajastatud ettevõttega, mille käekäik on pidevalt luubi all – seda kas ettevõtte enda või selle asutaja ja juhi Elon Muski perspektiivist.

Märtsikuus oli vahest silmapaistvaim sündmus uue linnamaasturi Model Y esitlus. Tegu oli pilkupüüdva üritusega, kuid arvestada tuleb, et Model Y ei jõua klientideni veel vähemalt poolteist aastat – ehk mitte enne 2020. aasta lõppu. Investoritele ei paistnud sündmus aga erilist muljet avaldavat, sest päeval pärast seda langes TSLA aktsia -5,0%. Uue mudeli esitlus oli arusaadav ja ka vajalik, sest ameeriklased on järjest enam eelistamas linnamaastureid ja hülgamas sõiduautosid ning sellele trendile prognoositakse jätkumist. Tesla portfellis on praegu aga kaks sedaani (Model S ja Model 3) ning kallivõitu linnamaastur Model X, mille müüginumbrid pole aga kunagi kuigi kõrged olnud.

Lisaks tuli märtsis uudis, et möödunud aasta erakordsed pingutused autode tootmises jätsid oma jälje Tesla töötajaile. Californias asuva tehase töötajad olid 2018. aastal haiguse või tööga seotud vigastuste tõttu töölt eemal ligi kolm korda enamatel juhtudel kui aasta varem. Võttes arvesse ka töötajate arvu suurenemist, oli haiguspäevade kasv kahekordne.