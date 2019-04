Margus Linnamäe ostab meediaagentuuri ja siseneb välireklaamiturule

Media Investments & Holding OÜ juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul on tehtud üle kuue kuu ettevalmistusi, et siseneda välireklaamiturule, koos Apollo Groupi teise suuromaniku Ivar Vendelini firmaga asutati mõni kuu tagasi ka Apollo Ekraanid.

«Jõudsime läbirääkimiste käigus kokkuleppele, et omandame kogu ettevõtte. Tänane omanik Madis Kubu jääb Cream OÜd juhtima ja selle sammuga paeksime saama suurimaks kaubanduskeskuste reklaamilahenduste pakkujaks Eestis,» ütles Nuutmann BNS-ile.

Cream tegeleb meediaagentuurina reklaami vahendamise teenuste osutamisega, spetsialiseerudes välireklaamile, sealhulgas avalikkusele avatud hoonete sisealadel eksponeeritavale reklaamile ja audioreklaamile hoonete siseraadiotest, seisab konkurentsiametile esitatud koondumisteates.

Nuutmann lisas, et Apollo Ekraanid on sõlminud kokkuleppe ühe Eesti suurima kaubanduskeskusega, mida Creamil veel polnud. Järgmise etapiga loodetakse laieneda suuremate linnade peatänavate äärde.

«Kui suurt kontserni [UP Invest] vaadata, siis see valdkond oli siiamaani katmata. Kuna Cream on hästi juhitud ettevõte, siis igal juhul jätkab ta täna iseseisvalt. Koostööd hakkame tegema teiste üksustega,» rääkis Nuutmann.

Creami tegevused välireklaami valdkonnas seisnevad nii lahenduste väljatöötamises kui kampaaniate korraldamises ning kõikides muudes toimingutes, mis on reklaami vahendamiseks vajalikud. Peamiselt vahendab ettevõte trükireklaame välireklaamikandjatel, videoreklaame leed- ja digiekraanidel, ukse-, seina- ja põrandakleebiseid ja muud.

Ettevõtte koostööpartneriteks on paljud kinnisvaraomanikud, sealhulgas kaubanduskeskuste ja ärimajade pidajad ja spordiklubid.

Cream OÜ teenis tunamullu 1,15 miljoni eurose müügitulu juures 1821 eurot puhaskasumit.

Media Investments & Holdingu omanik on valdusfirma UP Invest, mille omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on UP-i omanduses ka uudisteagentuur BNS.