Riigifirma tõmbas Tapa depoos koondamissae käima

Operaili juht Raul Toomsalu selgitas, et see on nende strateegiline juhtimisotsus, kuna nad näevad, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tulusematesse ärisuundadesse, milleks on eelkõige vedurite ehitamine. Riigifirma soovidest «nutust» vagunidepood kasmulikumaks raputada, kirjutas Postimees juba aprilli alguses.

Nüüd, mil lõplik otsus vastu võetub, peatab Operail Tapa depoos vagunite remonditeenuse osutamise ja koondab 21 ning suunab ümber- ja täiendõppesse 37 töötajat.

Ümberõppele lähevad peamiselt keevitajad, automaatikud ja vaguni lukksepad, keda saab edaspidi kasutada vedurite ehitusel. «Me teeme tihedat koostööd ka töötukassaga, et leida meie inimestele uued töökohad võimalikult ruttu ja valutult,» sõnas Toomsalu.

Operail on viimastel aastatel oma tegevust jõuliselt laiendanud ning loonud uusi töökohti. Mullu suurenes töötajaskond 49 inimese võrra, küündides pea 700ni.

Kahjumlik äri

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi kinnitusel on tehtud otsusel majanduslikud põhjused. «Operaili remondi äriüksuse Tapa depoo vagunite remonditeenuse osutamine ei ole viimastel aastatel ettevõttele kasumlik olnud, kuna sõltub palju lähiriikide turuolukorrast. Vagunite remontimisel ei saa me konkureerida depoodega, kus tööjõud, materjalid ja varuosad on odavamad,» selgitas Leis.

Ta lisas, et see samm kinnitab Operaili poolt Eesti riigi üldist uut suunda teha järjest targemat ja rohkem lisandväärtust loovat tööd ning vähem keskenduda allhanke korras tehtavale tööle.

Ettevõtte kinnitusel jätkub Tapa depoos teiste teenuste osutamine endise mahuga. «Vagunite rattapaaride kontrollimine ja formeerimine jätkub ning samuti teostame remonditeenust meie enda tehnohooldepunktidele,» sõnas Toomsalu.

«Me kindlasti tegeleme jätkuvalt edasi kaubaveoga ja vagunite rentimisega ning pöörame lähiaastatel senisest enam tähelepanu digitaliseerimisele ning teenuste viimisele uutele turgudele,» lõpetas Toomsalu.

Toomsalu ongi silma paistnud sellega, et andis varem varjusurmas suikunud riigifirmale uue hingamise. Just tema eestvedamisel algatati esialgu skandaalseks peetud Venemaa vagunitehing, mis osutus lausa kullaauguks ja aitas firma mullu kümne miljoni euroga kasumisse.

Operail teenis eelmisel aastal 73 miljoni eurose käibe juures 9,2 miljonit eurot puhaskasumit. Veel aasta varem oli ettevõte 1,2 miljoni euroga kahjumis. Tugeva tõuke ettevõtte suurele puhaskasumile andis vagunite rendi äri kasvatamine möödunud aastal. Lisaks suurendas ettevõte eelmise aastal ka veomahtu peaaegu kolmandiku võrra ning vedas 13,4 miljonit tonni kaupu, mis moodustas 99 protsenti kogu Eesti Raudtee taristu kaubaliiklusest.