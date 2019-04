Hinge vaakunud Tere piimatööstust päästma toodud juht lahkub ametist

Kõvask selgitas, et ta kutsuti ettevõtteid juhtima palvega päästa hinge vaakunud Tere piimatööstus luua tingimused Tere ja Farmi piimatööstuste liitmiseks.

«See oli väga ambitsioonikas missioon, mida nii mõnigi pidas pea ilmvõimatuks. Ei saa öelda, et teel olnud probleemide lahendamine oleks alati olnud imelihtne, kuid ometi on nüüdseks need esialgselt püstitatud eesmärgid täidetud» rääkis Kõvask.

Kõvask ütles, et üks etapp ettevõtte juhtimises sai läbi, kuna neil on õnnestunud taastada head ja töised suhted farmeritega, klattida suur osa ettevõtte vanadest võlgadest, kasvatada käivet ning kasumlikkust koduturul kui ka suurendada ekspordi osakaalu.

«Muuhulgas avasime ettevõtte jaoks uuesti Jaapani turu ning sisenesime täiesti uuele Vietnami turule. Andsime Tere brändile uue hingamise ning kindlustasime Farmi brändi positsiooni,» loetles Kõvask.

Seetõttu on tema sõnul aeg küps, et vaadata otsa uutele väljakutsetele. Mida Kõvask edasi tegema hakkab, ta ei öelnud. «Edasised plaanid on suur määramatus hetkel. Eks näis, mis elu toob,» kommenteeris Kõvask BNS-ile ja lisas, et uut töökohta tal praegu laual pole.

«Ma väga loodan, et ettevõtted kasutavad ära pärituule tingimused ning et me näeme poelettidel jätkuvalt nii vanu klassikuid kui ka uusi ja innovaatilisi lahendusi,» lisas ta.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse liikmena jätkab ka pärast 8. maid Valdis Noppel.