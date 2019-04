Kas töötajast on saanud tööturu kuningas?

Eestis on tegelikult head tööjõudu piisavalt, kuid kahjuks paljud tööandjad ja asutuste juhid ei märka seda, sest lähtuvad töötajate valikul vananenud väärtushinnangutest ja kujutlusest. Energiliste nooremas keskeas inimeste asemel, kes näivad olevat alati eelistatud, võib leida väga häid ja vajalikke töötajaid ka nii vanemate ja kogenud kui ka noorte kogemusteta inimeste hulgast. Igal inimesel on erilaadne omaduste ja oskuste kompleks, mis vanusega muutub, kuid on alati väärtuslik. Selle ära tundmine võib nõuda tööandjailt ja personalijuhtidelt rohkem kannatlikkust ja empaatilist suhtlemist, millele aga ei ole tahetud aega kulutada. Tööturu surve peaks olema selge märk, et juhid peavad oma suhtumist muutma.