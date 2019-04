Eestit külastab järgmise nädala lõpus kruiisihooaja esimene laev

Pärast Riias tehtud vahepeatust jõuab Panama lipu all seilav MSC Poesia Tallinna kai äärde järgmise laupäeva hommikul kella 9 ajal, et tuua Eesti pealinnaga tutvuma 2600 turisti. Kella 16 ajal võtab 294 meetri pikkune alus juba kursi Peterburile. Kruiis pealkirjaga «Kümme ööd Euroopas» lõpeb 3. mail Kopenhaagenis.

360 miljonit dollarit maksva Poesia ristis 2008. aasta 5. aprillil Itaalia näitlejanna Sophia Loren. Poesial on 16 tekki, millest 13 on mõeldud reisijatele kasutamiseks.

Kõige suuremad laevad sel aastal on kogumahutavuse järgi Norwegian Getaway, mis külastab Tallinnat 14 korda. Pikkuse järgi on suurim laev 330-meetrine Regal Princess, mis külastab Eestit 13 korda. Reisijate mahutavuse järgi on suurim MSC Meraviglia, mis mahutab pardale 5000 reisijat ja külastab pealinna suvel 11 korda.