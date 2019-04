Kuigi Euroopa Liidus on kaupade ohutuse reeglid karmid, on nad seda põhjusega. Paljude praegu kahe- ja kolmekümnendates aastates naiste viljatuse üks põhjus võib olla kummist lelu, millega väikesena vannis käidi. Ohtlik ftalaat imbus läbi väikeste vannisoojade näppude kehasse ja on seal siiani, põhjustades viljatust. Süttimisohtlik teler jäetakse kauplusesse tagasi viimata, sest seriaali vaatamine on pooleli, ohtliku õhkpadjaga autot on vaja aga iga päev kasutada.