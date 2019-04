Martin Helme kirju minevik ettevõtjana: «See pole Suure Venna asi»

Aga kolm paari tütarlaste põlvpükse, kolm tütarlaste pluusi, üks sefiiritort ja seaguljašš? Või naiste stringid, rinnahoidja ja Õhtuleht? «Pluusid-põlvpüksid, äkki see jäänud seetõttu, et liha ja Õhtulehte me kasutasime tööl ikka,» selgitas Helme. «Pesu arve… koos minuga töötas minu naine, see on ehk tööriiete arve.» Suvekingad? «Suvekingad ja plätud on töötajatele ostetud. Töötas minu naine ja tema õde. Kui kingad lahtised, siis number polegi nii oluline alati.»