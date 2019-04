Ei sigalale: taastuv seakasvatus põrkub kohalikega

Esmaspäeva õhtu on Jõgevamaal paarisaja elanikuga Voore külas nõnda vaikne, et kui pood kell kuus kinni pannakse, ei liigu tänavatel enam vaat et kedagi. Inimesed on – noored peaasjalikult 50 kilomeetri kaugusel Tartus – töö lõpetanud ja koju peitunud. Lapsed hüppavad kortermaja ees batuudil, mõni riisub aias, läbi Voore üle Kullavere jõe lookleval kergliiklusteel jalutab vaid paar paari. Puudu pole ka seltskond, kes pikendab garaažide ees viinapudeli seltsis nädalavahetust.