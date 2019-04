Sõnajalg: kaalume kuriteoteate esitamist

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kehtestas reedel Oleg ja Andres Sõnajala poolt arendatavas Aidu tuulepargis viibimise keelu kuni 22. aprillini. Varem oli Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teinud Sõnajalgadele ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse Aidu tuulepargi ehituse peatamiseks. Sõnajalg on aga öelnud, et käimasolevaid montaažitöid ei saa peatada, sest see tooks kaasa hiiglasliku rahalise kulu ja looks ohtliku olukorra.

TTJA lubas polte pingutada, aga tuulepargis viibimise keeldu ei eemaldanud

«Mõistes tekkinud ohuolukorra tõsidust, mille TTJA oma ülereageerimisega on põhjustanud, saatis ameti osakonnajuhataja mulle eile hilisõhtul e-kirja, kus väidab, et on nõus ohuolukorra kõrvaldamiseks lubama tornipoltide pingutamise ning betoon- ja terastorni ühenduskoha innekteerimise. Aga seda ainult tingimusel, et mitte mingil juhul ei paigaldataks teisele tuulikule tiivikut,» ütles Sõnajalg. Samas ei ole siiani viibimiskeeldu tühistatud ja seega ei oleks isegi ohutust tagavad tööd võimalikud.

Sõnajala sõnul on just tiiviku paigaldamine teise tuuliku puhul üks olulisimaid ohutuse tagamise nõudeid ning tiivik tuleks paigaldada nii kiiresti kui võimalik. «Üksnes torni poltide pingutamisest ei piisa, kuna tiiviku puudumise tõttu on gondli mass vähendatud, mis põhjustab perioodiliselt torni resonantsvõnkumisi,» rääkis ta. Nimelt piisavalt tugeva tuule puhul võib Sõnajala sõnul muutuda võnkumine niivõrd suureks, et pingutatud poldid ja kõik kandekonstruktsioonid purunevad.

«Siin ei ole küsimus, kas, vaid millal see juhtub. Mingist hetkest alates ei ole sellele tuulikule lähenemine enam turvaline,» ütles ta.

Lisaks tuulikule on Sõnajala sõnul ka tuuliku jalamil hetkel 67 tonni kaaluv tiivik tõsteasendis, toetudes vaid osaliselt mammutjalale. Mammutjalg on mõeldud tuulevaikse ilmaga tiiviku lühiajaliseks asendi stabiliseerimiseks.

Hetkel ripub tiivik 600 tonnise tõstevõimega hiigelkraana noole otsas ja kogu rasketehnika peab lahkuma Eestist selle nädala jooksul. «Kuna ainuüksi Saksamaalt või Rootsist sellise rasketehnika kohaletoomine võtab aega mitte nädalaid vaid kuid, siis ei ole võimalik enam ka parima tahtmise juures teist tuulikut katastroofist päästa. Meie saame siis vaid paigaldada turvalisse kaugusesse videokaamerad, et testtuuliku hävimist ajalooarhiivide tarbeks filmida,» ütles Sõnajalg.

Sõnajalg sõnas, et kuna TTJA on sekkunud pooleliolevasse montaaži protsessi, kehtestades tuuliku tootja esindajatele viibimiskeelu, on amet sellega võtnud endale teadlikult kogu vastutuse edaspidiste arengute eest.

«Kuivõrd teise tuuliku ohuolukorra kõrvaldamiseks ei piisa üksnes tornipoltide pingutamisest, ei saa Eleon edaspidise eest osalist kaasvastutust võtta. Seoses sellega jääb jätkuvalt kogu vastus, koos võimalike tagajärgede- ja kahjudega, riigi kanda,» ütles ta.

«TTJA poolt tekitatud olukorda võib võrrelda sellega, kui mustades maskides mehikesed kehtestaksid lennu ajal lennuki kaptenile ja meeskonnale kokpitis viibimise keelu, saadaksid nad salongi tagaistmele ja jäävaks kokpiti ust valvama, tõmmates sinna ette politsei lindi. Eleoni meeskond ei kavatse enne »kokpitti« tagasi tulla, kui võimaldatakse segamatult järgida kõiki Eleoni poolt väljatöötatud tuuliku montaaži protseduure. Seniajani on tagajärgede eest kogu vastutus riigi õlgadel!» ütles ta.