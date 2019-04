Elon Musk teenib 40 000 korda rohkem, kui keskmine Tesla töötaja

2018. oli esimene aasta, mille kohta pidid ettevõtetted kohustuslikuks korras avalikustama tegevjuhi palga ja töötajate mediaanpalga numbri. Poliitikauuringute instituudi esindaja Sarah Anderson ütles, et tegemist on olulise näitajaga, mis selgitab, kuidas jaotatakse vara ettevõtte siseselt. Ta lisas, et sellise statistika avalikustamine on motiveerinud seitset osariiki maksustama ettevõtteid, kus tegevjuhi ja töötajate palkade vahel on suur lõhe.