Kevadel võetakse väikelaene lausa 40 protsenti rohkem. Mis summades ja millele raha kulub?

Kastein lisas, et statistika kohaselt võetaks laenu enamasti pika elueaga projektide rahastamiseks. «Populaarseimaks laenuvõtmise eesmärgiks on koduga seotud pikaajalised kulud nagu sisustamine, remont või aiatööd. Juba märtsis sai näiteks hoo sisse aiatehnika ning ehitusmaterjalide soetamine ning seda trendi näeme jätkumas suveni. Tehnika ja kodusisustuse soetamisel kasutatakse väikelaenu kõrval sagedasti ka järelmaksu,» ütles ta.

Laenusummad on Kasteina sõnul aastate jooksul kergelt kasvanud, mis on ka aina suurenevate sissetulekute juures loogiline. «Inbanki poolt väljastatava väikelaenu keskmiseks summaks on umbes 2800 eurot,» ütles ta.

Coop Panga erakliendi tarbimisfinantseerimise äriliini juht Rasmus Heinla sõnul on väikelaenude osas sessoonsus märgatav ja kõikumise suurus on ligikaudu 20%. Heinla sõnul pole kevadised laenud seotud ostukeskuste kampaaniatega, vaid klientide eesmärk on üldjuhul sihtpärasem. «Laenu võetakse näiteks suvila remondi või reisikulude katmiseks. Samuti on väikelaenu keskmine laenusumma oluliselt suurem, kui tehtavad kulutused igapäevaostudele,» ütles ta.