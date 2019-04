Sõnajalg tuulepargis viibimse keelust: kui tuulik peaks purunema, ulatuvad kahjud kümnetesse miljonitesse

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kehtestas eile Oleg ja Andres Sõnajala poolt arendatavas Aidu tuulepargis viibimise keelu kuni 22. aprillini. Varem oli Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teinud Sõnajalgadele ettekirjutuse ehituse peatamiseks.

Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg rääkis, et kui PPA eile õhtul Aidu Tuulepargi töömaal viibimiskeelu kehtestas, oli tööpäev juba lõppenud ja enamus inimesi lahkunud. Sellel hetkel viibis tema sõnul tuulepargis veel vaid kaks inimest.

TTJA on varasemalt teinud ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse, et ehitus Aidu tuulepargis peatuks. Sõnajalg on aga öelnud, et käimasolevaid montaažitöid ei saa peatada, sest see tooks kaasa hiiglasliku rahalise kulu ja looks ohtliku olukorra.

«Esimesel püstitatud tuulikul on labade, gondli ja torni poldid pingutamata ning betoontorni ning metalltorni ühenduskoht betoneerimata. Kogu tuuliku raskus, koos gondli, tiiviku ja terastorniga on ligi 400 tonni ja see seisab betoontorni vlantsil toetudes vaid 8 mobiiltelefoni suurusele nailonplaadile. Torni kõikumise vältimiseks lukustatakse tuuliku tiivik kuni montaaži tööde lõpule viimiseni,» selgitas Sõnajalt. Samas lisas ta, et tiivik ei tohi olla järjest lukus kauem kui 48 tundi, kuna tiiviku ja generaatori 120-tonnine raskus põhjustaks pealaagrile pöördumatuid muljumiskahjustusi.

«Et võimaldada pealaagri koonusrullidele õlitust, vabastatakse tiivik iga paari päeva tagant mõneks tunniks vabalt pöörlema, arvestades ilmaprognoosi. Olime just eile õhtul tiiviku luku vabastanud. Kuna ootamatu viibimiskeelu tõttu seda tiivikut enam lukustada võimalik ei ole, tuleb loota vaid heale õnnele ja heale ilmale,» ütles Sõnajalg. Nimelt tugeva tuule tõustes võib torni kõikumine põhjustada tuuliku kandekonstruktsiooni purunemise.

«Tagajärjed oleks katastroofilised mis tooks kaasa kahju üle 7 miljoni euro,» lisas ta.

Ka teisel püstitatud tuuliku olukord on Sõnajala sõnul eriti kriitiline, kuna tuuliku tiivik on paigaldamata ja see ripub 600-tonnise tõstevõimega ja 155 meetri kõrguse kraana noole otsas toetudes vaid osaliselt mammutjalale. «Kuna puudub tiiviku näol tuuliku gondli massist 67 tonni, võib tugevama tuule tõustes tekkida tuulikul vähendatud massi tõttu resonantsvõnkumine, mis omakorda põhjustaks kogu tuuliku konstruktsiooni purunemise. Suure tõenäosusega tähendaks see ka kogu tuuliku läheduses oleva rasketehnika hävimise. Kogu kahju suurus ulatuks kümnetesse miljonitesse eurodesse ja ületaks kindlasti rahvusvahelise uudiskünnise,» ütles Sõnajalg.

Ta rõhutas, et rahvusvahelisest praktikast ei ole teada ühtegi sarnast juhtu, kus tuulikute püstitamisse oleks poole montaaži ajal sekkutud.« Kui tuuliku püstitamine on alanud, siis sellele protsessile vahelesegamine tekitab kõrgendatud ohu ohuolukorra. Tõstetööde ja montaaži planeerimine on väga kompleksne ning ilmaoludest sõltuv protsess, kus jälgitakse kindlaid protseduurireegleid ning ilmaprognoose. Sellisele protsessile vahelesegamine, eriti veel viibimiskeelu kehtestamine, on ohutuse seisukohast lausa kuritegu,» ütles ta.

«Paneb imestama, et just sellise kõrgendatud ohuolukorra on esile kutsunud amet, kes peaks tagama ohutuse, mitte aga tekitama ohuolukordi. Olles osalenud juhtiva insenerina Eleoni tuuliku püstitamise ohutusprotseduuride ja reeglite väljatöötamisel, on minu hinnangul tekkinud ohuolukord sedavõrd kriitiline, et soovitan PPA töötajatel ohutuse kaalutlustel igaks juhuks hoiduda tuulikust vähemalt 300 – 400 meetri kaugusele,» ütles ta.

Sõnajalg lisas, et edasised tegevusplaanid kujundab ettevõte järgmiste tundide-päevade jooksul.