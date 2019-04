Ettevõtja, kes tuli 11 miljoni eurosest võlast välja: rätiku nurka viskamine oli vastuvõetamatu

Postimees kirjutas ülevaate ettevõtetest, kes on ühel hetkel sattunud suurtesse raskustesse, kuid võlausaldajate petmise ja firma tühjaks kantimise asemel on suutnud need ettevõtted end kokku võtta, arved ära maksta ja äriga jätkata. Märk jääb vaid maha Creditinfo maksehäirete registrisse, kuhu saab kanda need ettevõtted, kes pole suutnud 45 päeva jooksul arvet tasuda. Praegu on registris ligikaudu 600 000 maksehäiret.

Halinga OÜ tekkisid probleemid aastatel 2014–2015. Kõige raskemal ajal oli ettevõttel korraga 19 maksehäiret ning võlgade summa ulatus 11 miljoni euroni. «Jooksime kinni. Kindlasti ei saa öelda, et raskused tekkisid järsku ja põhjuseid oli ainult üks,» rääkis ettevõtte juht Raul Peetson. Ambitsioonid olid suured ja taheti saada piirkonna kõige suuremaks ja paremaks piimafarmiks. «Muidugi ei läinud kõik nii, nagu plaanisime,» tunnistas Peetson tagantjärele.

Raskusi oli Halingal varemgi olnud, kuid seekord oli olukord teistsugune: võlasummad olid mitu korda suuremad ja lihtsad lahendused enam ei töötanud. Ettevõtte seis läks nii kriitiliseks, et esimese saneerimisplaani täideviimise nõustajaks määratud Veikko Toomere ütles, et välja tuleks kuulutada pankrot. Nii aga ei läinud ja praegu on kõik Halinga maksehäired kustunud. «Esimesel katsel saneerimisprotsessi alustada ei õnnestunud, ka saneerimisnõustaja osutus mitte kõige usaldusväärsemaks tegelaseks. Usaldasin ja kuulasin rasketes oludes üleliia võõraid nõuandjaid, selle asemel et kuulata omasid,» ütles Peetson.

Kuigi Halinga nimi on maksehäirete registris puhas, ei saa Peetsoni sõnul veel väita, et kõik probleemid on seljatatud, sest teine saneerimisprotsess veel käib. «Mida ma saan kindlalt väita, on see, et me töötame iga päev ja iga tund selleks, et tõestada, et me suudame kõik raskused ületada. Meis elab ikka oma plaan olla kõige suurem ja kõige parem,» ütles ta.