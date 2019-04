Politsei kehtestas Sõnajalgade arendatavas Aidu tuulepargis viibimise keelu

«Seoses TTJA poolt meile esitatud materjalidega kehtestas PPA alates tänasest kuni 22. aprillini (kaasa arvatud) Aidu tuulepargis viibimise keelu,» ütles PPA pressiesindaja Postimehele.

TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe teatas, et vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkus ehitustegevus tänagi. «TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning täna fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse jätkumisel oleks olnud pöördumatud kahjud,» ütles Helemäe.

Anne-Mai Helemäe selgitas mõni päev tagasi Postimehele, et amet tegi 12. aprillil ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis ning ametnik toimetas selle teisipäeval füüsiliselt kohale.

Peamine põhjuse ettekirjutusele annab Helemäe sõnul hinnang, mille kohaselt kujutaks tuulepargi püstitamine endast ohtu riigi julgeolekule.

«Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna Aidu tuulepargi arendajal puudub kehtiv ehitusluba. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja,» selgitas ameti esindaja.

TTJA ettekirjutus on määratud kohesele täitmisele ning rikkumise korral on võimalik rakendada sunniraha kuni 64 000 eurot.