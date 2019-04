Helsingin Sanomat: Eesti on lätlaste Soome, sealt tulevad alkoturistid ja sinna minnakse tööle

Lõuna-Eesti tööandjad on hakanud meelitama Läti töötajaid sarnaste hüvedega, mis on eestlasi aastaid ahvatlenud elama ja töötama Soomes. Nüüd käivad põhjalätlased Eestis tööl, nagu eestlased on käinud juba aastaid tööl oma põhjanaabrite juures.