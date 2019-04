Ukraina kohus: oligarhile kuulunud panga riigistamine oli seadusvastane

Igor Kolomoiski on viimastel nädalatel saanud Ukraina avalikkuselt palju tähelepanu ajal, mil riik valib pühapäeval presidenti. Kolomoiski on Porošenko vihavaenlane ning arvatakse, et tal on sidemeid riigipea vastu kandideeriva koomiku ja valimiste favoriidi Volodõmõr Zelenskiga.

FOTO: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS