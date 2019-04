Interfax: Putin Kaljulaidile: vähene kontakt naaberriikide vahel ei ole hea

Kaljulaid ütles, et on aeg koostööprogrammi uuendada. «Seetõttu on neljapäevase kohtumise ajastus tabanud õiget hetke, » märkis ta.

Kaljulaid tõdes, et Venemaa ja Eesti on naaberriikidena kaubandussuhetes.

«Majandusel on võimalus muganduda poliitikute otsustega. Seetõttu on võimalus seda suunata positiivses võtmes,» ütles ta.

Vladimir Putin ütles, et vähene kontakt naaberriikide vahel ei ole hea. «Me nägime üksteist tükk aega tagasi. Kõrgetasemelisest kohtumisest on möödunud kümme aastat. Mõni aeg tagasi kohtusime lühidalt ka välismaal. Vähene kokkupuude naaberriikide ametnike ja asutuste vahel ei ole hea olukord,» ütles Putin Kaljulaidile.

Ta lisas, et sellise katkestuse tulemusena on Venemaa ja Eesti vaheline kaubavahetus vähenenud enam kui 50 protsenti.

Kaljulaid lisas, et on oluline suhelda naabritega. «Isegi, kui meil on teatud erimeelsused,» lisas ta. Ta lisas, et plaanib Putiniga arutada globaalseid poliitilisi probleeme. «Naabritena oleme vastutavad meie regiooni keskkonna eest. Teemad, mis puudutavad Peipsi järve ja piiriala, on head näited koostööks,» lisas Kaljulaid.