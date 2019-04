Sinilipu all suplemise eest tuleb maksta tuhandeid eurosid aastas

Keskkonnamärgist «Sinilipp» annab välja rahvusvaheline keskkonnahariduse fond Foundation for Environmental Education (FEE). Sinilipu organisatsiooni Eestis esindava Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige Juhan Telgmaa ütles, et Sinilipu saamiseks ei pea ranna omanik tegema midagi väga erilist, sest Euroopa Liidu supelrandade nõuete täitmisest piisab.

«Ainuke asi, kus Sinilipu nõuded on natuke kõrgemad, on vee puhtus,» selgitas Telgmaa.

Sinilipu taotlemiseks tuleb täita päris mahukas bürokraatia, lisaks tuleb tasuda FEE liikmemaks. Liikmemaks sõltub liikmesorganisatsiooni suurusest, Eesti puhul on see 3 350 eurot aastas. Telgmaa sõnul jagatakse liikmemaks Sinilippu taotlevate randade omanike vahel.

Lisaks peab Sinilipu õigust sooviva liikmesorganisatsiooni esindaja omal kulul osalema FEE iga-aastasel konverentsil ning kord kahe aasta jooksul toimuvatel üldkoosolekutel. Reeglina toimuvad need konverentsid kaugetes ja eksootilistes sihtpunktides, kus on kuldsed liivad ja sinine vesi. Viimati toimus selline koosolek Puerto Ricos.

Sinilipp on hinnatud turundusargument rahvusvahelistes turismipiirkondades, kus ranna ja suplusvee puhtus on järjest suuremaks probleemiks muutumas. Varem on Eestis Sinilippu taotlenud ja kandnud ka Pärnu Jahtklubi, kuid on sellest viimastel aastatel loobunud just asjaajamise keerukuse tõttu.