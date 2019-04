Euroopa autoturg langeb, aga Leedu kasvab mühinal

Märtsis müüdi Euroopa Liidus veidi üle 1,7 miljoni uue sõiduauto ehk 3,9% vähem kui möödunud aastal. Esimeses kvartalis on kokku müüdud natuke enam kui 4 miljonit autot, mida on möödunud aasta esimese kolme kuuga võrreldes 3,3% vähem.

Eestis langes uute autode müük märtsis 2% ning aasta esimeses kvartalis 6,9%. AMTEL-i pressiesindaja Rein Luik selgitas, et langus on tingitud eelmise aasta suurest müügist. «Eelmise aasta 1. jaanuaril hakkas kehtima firmaautode maksustamise muudatus ja seega vahetasid paljud ettevõtted autod välja. Mullu esimeses kvartalis tõusis müük 20% ja sellega võrreldes on tänavuse aasta algus languses. Samas kui võrrelda 2017. aastaga, siis on müük tõusnud,» selgitas ta.