Börsid eiravad majanduskasvu aeglustumist

USA aktsiaindeks S&P 500 on aasta algusest kerkinud 15 protsenti ning jõudnud juba tasemele, mida suured investeerimispangad Morgan Stanley ja Barclays ennustasid alles aasta lõpuks. Euroopa analoogiline aktsiaindeks STOXX Europe 600 on aasta algusega võrreldes samuti 15 protsendi võrra kõrgem, aga Shanghai börsiindeks on tõusnud tervelt 32 protsenti. Kui börsid jätkavad samas tempos aasta lõpuni, tuleks Bank of America analüütikute kinnitusel maailma börside tootlus 2019. aastal kõigi aegade suurim, kirjutas The Wall Street Journal.