Poliitikud jagasid ohtliku oligarhi partneritele Eesti passe

«Tol ajal oli mingi otsus, et anname aastas viis kodakondsust eriteenete eest, mis muidugi oli üsna jabur,» tõdeb endine reformierakondlasest justiitsminister Rein Lang ja meenutab, kuidas tuntud Vene ärimees Maksim Liksutov 15 aastat tagasi inimesi oma uhkete plaanidega võlus.

Laia haardega Iskander Mahmudovil, keda Venemaa valitsuse endine majandusnõunik Anders Åslund nimetab üheks ohtlikumaks Vene oligarhiks, on side ka Eestiga, sest just siit leidis ta endale väidetavad äripartnerid ärimehed Maksim Liksutovi ja Sergei Glinka, kes panid 2000. aastate alguses Eestis püsti transporditeenuste kontserni Transgroup Invest, mille tagant paistsid just oligarhi kõrvad.