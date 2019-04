Sangaste loss müüdi seadusevastaselt

Kui Sangaste valla volikogu otsustas 2016. aastal võõrandada Sangaste mõisa omanikfirma osakud 714 000 euroga MTÜ-le Sangaste Asundused, siis ostuhind tuli lepingu järgi tasuda alles 2021. aasta lõpuks. Nüüd on rahandusministeerium jõudnud järeldusele, et sellist tehingut vald sõlmida poleks tohtinud ning tehingut saab käsitleda kui laenu andmist, mis on kohalike omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt lubatud vaid juhul, kui tegemist on vallast viimasel kolmel aastal sõltunud ja eelarveaastal sõltuva üksusega.