Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhiks saab Arto Aas

Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on Arto Aas võimekas juht, kellel on pikaajalised kogemused riigivalitsemises ja poliitikakujundamises. «Arto on tuntud kui inimene, kes teeb asjad ära, olles seejuures põhjalik, kaasav ja hea läbirääkija. Samuti on tal head teadmised tööandjatele olulistes valdkondades, nagu riigireform, ettevõtluskeskkond ja haridus,» ütles Realo. «Otsisime inimest, kes mõistaks nii majanduse teemasid kui ka teaks, kuidas töötab riik.»