Ott Tänak ostis Markko Märtini rallimeeskonnas osaluse

Märtin asutas meeskonna 2006. aastal ning Tänak sõitis selle heaks aastatel 2009 - 2011. Sellel aastal ostis Tänak aga omale mentori ettevõttes osaluse, et valmistuda eluks pärast rallikarjääri lõppu, kirjutab wrc.com.

«Ma asutasin 2013. aastal oma meeskonna, kuid koostöö Markkoga on palju tõhusam ja ma ei näe mõtet asju eraldi ajada,» ütles Tänak rallileheküljele. «Ma olen selles spordis olnud terve oma elu ja plaanin selles jätkata ka peale sõitmise lõppu. See on minu järgmine samm rallispordis,» lisas ta.